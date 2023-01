Winair is begonnen met terugbetaling coronalening

PHILIPSBURG – Windward Islands Airways International WINAIR is in oktober van dit jaar begonnen met het terugbetalen van de hypotheeklening van drie miljoen dollar die het tijdens de COVID-19-pandemie van de Nederlandse overheid had gekregen.

Dat schrijft de Nederlandse minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een updatebrief luchtvaart die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief bevatte enkele paragrafen over Caribisch Nederland en de connectiviteit tussen de eilanden.

Pandemie

In het begin van de pandemie kwam WINAIR in financiële problemen doordat er nauwelijks inkomsten waren door het stilgelegde vliegverkeer, terwijl de vaste kosten van de luchtvaartmaatschappij grotendeels doorliepen. WINAIR is de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen heeft met alle zes Nederlands Caribische eilanden en onderhoudt het reguliere vluchtschema naar Saba en Sint Eustatius vanaf Sint Maarten.

Omdat de interinsulaire connectiviteit op het spel stond, besloot de Nederlandse regering een hypothecaire lening van drie miljoen dollar te verstrekken met als onderpand het gebouw van de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Sint Maarten en een terugbetalingstermijn van achttien maanden. De belangrijkste voorwaarde was dat WINAIR tijdens de bruikleenperiode minimaal twee dagelijkse vluchten tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba moest uitvoeren.

Aandelen

De Nederlandse overheid bezit 7,95 procent van de WINAIR-aandelen. De overige 92,05 procent is in handen van de overheid van Sint Maarten. De Nederlandse overheid kocht haar aandeel in 2010 om de connectiviteit met Saba en Sint Eustatius veilig te stellen.

In december 2021 werd bekend dat overheidseigendom niet het “meest geschikte instrument” was om dit belang veilig te stellen. “Daarom is aangegeven dat de WINAIR-aandelen zullen worden afgestoten zodra een alternatief instrument kan worden ingezet. Daarmee is de focus van de overheid als aandeelhouder verschoven naar drie speerpunten”, aldus Harbers.

De eerste prioriteit is om de bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius zo goed mogelijk te borgen totdat een alternatief instrument hier beter toe in staat is. Speciale aandachtspunten zijn ticketprijzen, regelmatige aansluitingen en continuïteit.

De tweede prioriteit is dat WINAIR de lening die tijdens de pandemie is verstrekt, op tijd terugbetaalt. De derde prioriteit is het klaarstomen van het bedrijf voor een “ordelijke” overdracht van de aandelen, aldus de minister.

Publieke Serviceverlening

In december 2021 heeft het kabinet de Tweede Kamer toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken van een Publieke Dienstplicht (ODV) als alternatief instrument voor overheidsdeelname aan WINAIR om de bereikbaarheid van Caribisch Nederland te waarborgen.

Eind 2022 zou de PSO-evaluatie klaar moeten zijn, maar die exercitie is nog niet afgerond, stelt Harbers. Hij legt uit dat zijn ministerie bezig is met het voorbereiden van een wijziging van de Caribisch Nederlandse Luchtvaartwet die een basis zou moeten bieden om een ​​ODV op te richten op slecht onderhouden routes van en naar Caribisch Nederland.

Volgens de minister is de verbeterde bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius van vitaal belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van deze eilanden. Hij kondigt aan dat het aangepaste wetsvoorstel in het vierde kwartaal van 2023 naar de Tweede Kamer moet worden gestuurd.

Harbers merkt op dat voor het oprichten van een PSO, financiering nodig is. De komende tijd worden de mogelijkheden verkend en de Staten worden in de tweede helft van 2023 geïnformeerd over de resultaten van deze financiële opties.