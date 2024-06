Luchtvaart & Reizen Winair mag van Curaçao niet extra vliegen op Sint Maarten Dick Drayer 23-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Winair wil wekelijks vier extra vluchten inzetten tussen Sint Maarten en Curaçao, maar de Curaçaose autoriteiten geven slechts toestemming voor twee weken. Deze beslissing komt onverwacht voor Winair, meldt directeur Hans van de Velde aan Luchtvaartnieuws.nl.

Winair vliegt momenteel zeven keer per week naar en van Curaçao, met doorverbindingen naar Aruba en Bonaire. Het plan is om vanaf 1 juli het aantal vluchten te verhogen naar tien per week, met extra vluchten op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag. Deze extra capaciteit is noodzakelijk geworden na het wegvallen van het Curaçaose JetAir, wat leidde tot een vermindering van 400 stoelen per week op deze route.

Van de Velde is onaangenaam verrast door de beslissing van de autoriteiten in Willemstad. “Er liggen verdragen over de vrijheid van vervoer tussen de eilanden. Wij kunnen geen reden vinden om deze vluchten niet toe te staan,” zegt hij. Winair heeft de rechten om passagiers tussen bijvoorbeeld Aruba en Curaçao te vervoeren, mits Sint Maarten onderdeel van de route is.

Onduidelijkheid

De directeur benadrukt dat Winair de routes binnen hun netwerk vanaf Sint Maarten zo heeft aangepast dat een extra ATR-vliegtuig beschikbaar is. “We zijn echt van plan om vanaf 1 juli tien keer per week te vliegen, maar begrijpen niets van de beslissing van de Curaçaose autoriteiten om slechts voor een periode van twee weken groen licht te geven. We krijgen geen duidelijk antwoord.”

Van de Velde wijst op het economische belang van deze extra vluchten voor zowel Curaçao als Sint Maarten. “Gezien het belang voor de economie van beide eilanden, hoop ik dat de regeringen er snel uitkomen,” aldus Van de Velde.

Nederland

Naast het voordeel voor de lokale economie, zou de Nederlandse regering ook gebaat zijn bij de extra vluchten. Nederland streeft naar meer snelle verbindingen tussen de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), waarvoor de hub op Sint Maarten cruciaal is.

Het is nu wachten op verdere beslissingen van de Curaçaose autoriteiten, in de hoop dat er snel een definitieve oplossing komt voor het capaciteitsprobleem op de luchtvaartroutes in de regio.