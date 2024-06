Luchtvaart & Reizen Winair wil permanente uitbreiding voor vluchten Curaçao Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Luchtvaartmaatschappij Winair krijgt hulp van de regering van Sint-Maarten om een permanente uitbreiding van de vluchten tussen Curaçao en Sint-Maarten. Dit maakte demissionair minister van Verkeer, Grisha Heyliger-Marten, bekend.

Na het faillissement van JetAir ontstonden er ernstige problemen in het luchtverkeer tussen Curaçao en Sint-Maarten. Hierdoor kreeg Winair toestemming om gedurende een beperkte periode van twee weken vier extra vluchten per week tussen de eilanden uit te voeren.

Maar volgens minister Heyliger-Marten is deze tijdelijke regeling niet voldoende. De regering van Sint-Maarten is daarom bereid om van deze regeling een permanente oplossing te maken. Winair staat ook klaar om de vier extra vluchten per week te handhaven gedurende de zomervakantieperiode die nu is begonnen, en niet alleen voor de komende twee weken.

Protocol

Volgens de minister van Sint-Maarten is dit in overeenstemming met het multilaterale protocol dat Curaçao en Sint-Maarten sinds 2012 hebben ondertekend, dat flexibiliteit in de frequentie van vluchten tussen de eilanden toestaat zonder gestelde beperkingen.