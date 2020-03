Winkels dicht om 8 uur

Winkels en toko’s moeten ’s avonds eerder dicht. 8 uur en niet later. Dat meldt premier Eugene Rhuggenaath in de dagelijkse persconferentie. Alleen restaurants en truck’i pans mogen open blijven voor take out.



Bij deze gelegenheden dient het publiek ook de regels van sociale afstand te houden. In de publieke ruimte en op het strand is het niet toegestaan om met meer dan vier mensen samen te zijn.