Winnende ‘transgender’ Miss Rikkie Kolle voltooide trainingsprogramma op Curaçao 

WILLEMSTAD – De 22-jarige Rikkie Kolle is verkozen tot Miss Nederland 2023, waarmee ze de eerste transgender vrouw is die deze prestigieuze titel behaalt. In de aanloop naar de missverkiezing doorliep ze samen met de andere deelnemers een trainingsprogramma op Curaçao.

Kolle is geen onbekend gezicht in de Nederlandse modellenwereld. Ze deed al eerder mee aan het televisieprogramma Holland’s Next Top Model in 2018, waarin ze uiteindelijk de finale bereikte. Ze was de tweede transgender vrouw die aan het programma deelnam, nadat Loiza Lamers in 2015 de titel won.

Volgens de jury van Miss Nederland heeft Kolle gedurende de hele show schitterend gepresteerd en heeft ze de meeste vooruitgang geboekt tijdens het intensieve trainingsprogramma dat aan de verkiezing voorafging. De kandidaten voor Miss Nederland hebben een trainingsprogramma doorlopen, waarbij ze onder andere naar Curaçao zijn gereisd.

“Tijdens de finale heeft ze een krachtig verhaal met een duidelijke missie laten zien”, aldus de jury. “De jury is ervan overtuigd dat de organisatie van Miss Nederland met veel plezier met deze jonge vrouw zal samenwerken.”

Transfobe

Naast de gebruikelijke felicitaties zijn er ook transfobe opmerkingen te lezen op sociale media. In een interview met Robbert Rodenburg gaf Kolle vorig jaar al aan dat zulke reacties haar niet volledig onbewogen laten.

Op de website van Miss Nederland schrijft Kolle dat ze als geen ander weet hoe het is om zich eenzaam te voelen en omringd te zijn door negatieve gedachten. Ze stelt dat ze nu sterker in haar schoenen staat en zich wil inzetten “voor alle kleine Rikkie’s die te maken krijgen met afwijzing van hun familie tijdens hun transitie naar de persoon die ze willen zijn”.

Kolle zal een jaar lang de titel Miss Nederland dragen en zal deelnemen aan de Miss Universe-verkiezing in El Salvador. Ze is de tweede transgender vrouw die deelneemt aan deze internationale verkiezing, na het Spaanse model Angela Ponce in 2018.

De eerste transgender vrouw die meedeed aan een nationale verkiezing was Jenna Talackova in Canada in 2012. Hoewel ze in eerste instantie werd geweigerd door de nationale organisatie, mocht ze uiteindelijk toch meedoen. Ze bereikte echter niet de nationale finale.