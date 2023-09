WinterTuin Curaçao Kids Festival bij Het Curaçaosch Museum

WILLEMSTAD – Dit jaar wordt het WinterTuin Curaçao Kids Festival gehost door Het Curaçaosch Museum. Het festival vindt plaats op zaterdag 16 september 2023, van 16.00 tot 20.00 uur. Het festival belooft een betoverend evenement te worden, met een uitgebreid en gevarieerd programma voor kinderen.

Educatiehoek ‘Be pART’

De Educatiehoek ‘Be pART’, een belangrijk onderdeel van de nieuwe tentoonstelling ter ere van het 75-jarig bestaan, zal ook op deze dag geopend zijn en biedt tal van leuke en spannende opdrachten. Verkleed u in het museum, maak kunst met puzzels, maak museumgedichten met woordmagneten, creëer uw eigen Rap Inna Snap of maak een kunstzinnige TikTok-video.

Voor meer informatie kunt u terecht bij @wintertuinofficial of [email protected]. Tickets zijn verkrijgbaar bij Mensing’s Caminda, van der Tweel Supermarkt, of online via https://caribbeanticketshop.com.