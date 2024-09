Evenementen Wintertuin Festival Curaçao: Verhalen die grenzen overbruggen Dick Drayer 19-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op het Wintertuin Curaçao Festival kunnen veertig bezoekers komende zaterdag door tijd en ruimte reizen. De broers Gerald en Steven Vreden brengen Sanfoka, een unieke en meeslepende VR-theaterervaring naar Curaçao. Gebaseerd op de filosofie van Afrofuturism ondergaat een select groepje bezoekers van het literaire evenement een reis van empowerment waarbij ze lessen uit het verleden begrijpen en een betere toekomst creëren.

De zesde editie van het internationaal, multidisciplinair en meertalige festival biedt naast deze VR-ervaring en bijbehorende digitale expositie ook vertrouwde onderdelen, waaronder twee boeklanceringen, intieme spoken word optredens en spetterende muziek. Op het terrein van landhuis Vredenberg worden verhalen en literatuur in alle vormen gepresenteerd om mensen te verbinden.

Meertalig

De gelauwerde dichter Mara Pastor uit Puerto Rico is een van de vele dichters en spoken-word artiesten uit het buitenland die optreden. De meertaligheid van het festival komt verder tot leven met multitalent Danielle Boodoo-Fortuné uit Trinidad & Tobago, woordkunstenaar Zulile Blinker uit Suriname, singer-songwriter Watra uit Aruba en Shary-Anne Mercera uit Bonaire die een heel persoonlijke performance over verwachtingen en zelfliefde zal brengen.

Je ziet en hoort onder meer de Curaçaose rapper Aldaïr die zijn nieuwste album Riba Ruta: Pa Liberá presenteert. Julien Ignacio grijpt naar authenticiteit en zal het hebben over woede en inspiratie. Creatieve duizendpoot Marc Alberto (hen/hun) draagt voor uit hun nieuwste dichtbundel The Ballad of a Neverending Elevator Accident. Ook zal hen samen met eclectische podiumkunstenaar en dichteres Sjaan Flikweert een plek creëren voor spel, experiment en ontdekking waar spontane woord- en muziekperformances ontstaan die kunstenaars en publiek dichter BYMEKAAR brengen.

Incubator

Ex-premier van de Nederlandse Antillen Etienne Ys debuteert als romanschrijver op het festival met ‘De Barmhartige Staat’ en Nathania Engelhardt heeft haar officiële lancering van haar chapbook ‘Boka Yen’ (Een mond vol) op Curaçao.

Wintertuin Curaçao is daarnaast een incubator voor versmeltingen van kunstdisciplines. In aanloop naar het festival werden er twee competities gelanceerd. De NFT pop-up-tentoonstelling met microverhalen en de Caribbean Cinepoetry Contest. Op beide competities is goed gereageerd.

Van de ruim twintig inzendingen zijn er drie korte cinepoems geselecteerd die op het festival in première gaan. De winnende producties van Lysanne Charles & Ras Mosera (Sint Maarten), Miguel van der Velden & Natasha Lee (Aruba), en tot slot Jeannine Käsor en Gianno Silvanie (Curaçao) behandelen maatschappelijke thema’s waaronder het belang van mangroves.

De NFT-competitie trok makers uit alle hoeken van de wereld. Van de Verenigde Staten tot Iran. De acht geselecteerde werken en de bijbehorende microverhalen staan in het thema van het festival ‘Nan tambe tei’ (Zij zijn er ook).

Inclusie en verbinding

In een tijd van maatschappelijke polarisatie wil Wintertuin Curaçao met dit festival juist de onderlinge verbinding benadrukken. Daarom is er ook een paneltalk over inclusie en storytelling. Verhalen kunnen helpen om de verwevenheid tussen mensen beter te begrijpen en te waarderen. “We hopen dat deze editie van het festival, met als thema ‘Zij zijn er ook’, bijdraagt aan wederzijds begrip en erkenning van het anders-zijn.”

Het volwassenenprogramma vindt plaats van 18.00 tot 23.00 uur in de tuin van Landhuis Vredenberg. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor Sankofa, dus meld je snel aan voor deze unieke ervaring via de sociale mediapagina’s van Wintertuin Curaçao.

