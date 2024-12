Algemeen Wishi en Marchena verlicht voor de feestdagen Redactie 09-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bewoners van Wishi en Marchena hebben na een periode van ongeveer tien jaar de kerstverlichting vernieuwd en uitgebreid, een initiatief dat bekostigd wordt door 2BAYS Curaçao, voorheen RdK, de beheerder van de raffinaderij en Bullenbaai.

De hoofdweg, een deel van Schottegat West, is nu feestelijk versierd, wat volgens bewoners voor een positieve sfeer zorgt in de wijk. Dit is de derde keer dat de verlichting officieel wordt ontstoken.

De verlichting strekt zich uit van de Misa di Wishi tot de lichtmast bij de ingang van de Missouriweg, beter bekend als Toko Funchal. Bewoners gebruikten de bestaande installatie en voegden extra decoratie toe.

147