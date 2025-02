Gezondheidszorg Wit Gele Kruis kampt met financiële tekorten Dick Drayer 11-02-2025 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Stichting Wit Gele Kruis (WGK) heeft vier nieuwe bussen ontvangen en verwacht dit jaar nog vijf extra voertuigen. Maar directeur Lionel Sint Jacobs benadrukt tegen de Èxtra dat de organisatie de afgelopen vijf jaar een sterke stijging in het aantal ritten heeft gezien, wat leidt tot een fors financieel tekort.

Volgens Sint Jacobs heeft WGK een contract met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat sinds 2019 voorziet in bijna 3.200 enkele ritten per maand. Maar in 2024 vervoerde de stichting gemiddeld 4.100 patiënten per maand, een stijging van dertig procent boven de begroting. Dit resulteerde in een maandelijks verlies van ongeveer 30.000 gulden. WGK wacht nu op een voorstel van de SVB voor het budget van 2025, waarin een aanpassing van het aantal ritten wordt verwacht. De zorgautoriteit moet in 2025 verder onderzoek doen naar de tariefstructuur.

De financiële situatie van WGK staat onder druk. In 2022 had de stichting een reserve van vier miljoen gulden, maar door een verlies van 300.000 gulden in 2023 daalde deze naar 3,7 miljoen. Voor 2024 wordt een verlies van 700.000 gulden verwacht, waardoor de reserve eind dit jaar naar drie miljoen gulden zakt. De operationele kosten van WGK bedragen 1,4 miljoen gulden per maand, waarvan negentig procent naar personeelsuitgaven gaat. Een verantwoord financieel beheer vereist een reserve van twee tot drie maanden aan operationele kosten.

WGK ontvangt jaarlijks zestien miljoen gulden aan inkomsten, waarvan dertien miljoen (81 procent) afkomstig is van de SVB voor de regelingen Basisverzekering Ziektekosten (BVZ), Transport en Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ). Daarnaast ontvangt de stichting 2,2 miljoen gulden van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) voor familiehulp en activiteiten voor ouderen, en 700.000 gulden van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor consultatiebureauzorg.

Hoewel de subsidies in 2025 met zes procent stijgen, wat neerkomt op een extra 132.000 gulden van SOAW en 40.000 gulden van GMN, daalt de AVBZ-bijdrage jaarlijks met 500.000 gulden. Dit komt door een afname van het aantal AVBZ-patiënten. Daarom is een financiële reserve volgens WGK noodzakelijk om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

De stichting hoopt dat het onderzoek van de zorgautoriteit zal leiden tot een structurele oplossing voor de tarieven. Zonder aanpassing kan de huidige situatie de voortzetting van de WGK-operaties in gevaar brengen.

