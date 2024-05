Nieuws Curaçao Witwasbestrijders Curaçao slaan handen ineen Redactie 18-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, de Gaming Control Board en de Financial Intelligence Unit in Curaçao hebben hun samenwerking in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme & proliferatie verder geformaliseerd. Op 10 mei ondertekenden deze instanties een Multilateraal Memorandum of Understanding.

De drie partijen zijn de toezichthoudende autoriteiten die ervoor zorgen dat dienstverleners voldoen aan de bepalingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening.

Informatie-uitwisseling

Onderlinge samenwerking, overleg en informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten draagt bij aan de effectieve uitvoering van hun toezichthoudende en financiële inlichtingenfuncties. Dit versterkt uiteindelijk de integriteit van het financiële stelsel in Curaçao. Door de ondertekening van het memorandum hebben de autoriteiten hun bestaande relatie geformaliseerd en hun samenwerking gebaseerd op de beginselen en procedures die daarin zijn vastgelegd.

Het Memorandum biedt een kader voor nauwere samenwerking tussen de autoriteiten op basis van onderling vertrouwen en begrip. Dit samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de toezichthoudende functies en de uitwisseling van financiële inlichtingen effectief worden uitgevoerd, wat cruciaal is voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie.