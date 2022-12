Witwassen gebroeders Grynsztein deed iedereen en werd gedoogd door de banken op Curaçao

WILLEMSTAD – Het gerechtshof in Leeuwarden zet een streep door jarenlange gevangenisstraffen voor grootschalig witwassen met creditcards op Curaçao. Het Hof in hoger beroep gaat akkoord met de deal die het OM sloot met twee Nederlandse broers. Het Gerecht in Eerste Aanleg deed dat eerder niet.

Volgens het hof was het witwassen met creditcards op Curaçao een verdienmodel dat algemeen bekend was en dat door velen werd gedoogd. Een algemeen bekend verdienmodel, dat bovendien was toegestaan door zowel de plaatselijke banken als de centrale bank op het eiland.

De uitspraak van het hof is goed nieuws voor de gebroeders Omer en Itzhak Grynsztein die zich jarenlang bezighielden met illegaal dollartoerisme uit Venezuela.

De Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid Amerikaanse dollars in contanten geleverd die afkomstig waren uit de lokale gokindustrie. Op deze manier werd tussen 2010 en 2014 bijna 323 miljoen dollar witgewassen via één miljoen swipe-transacties.

De dollars gingen over de toonbank in de lingeriewinkeltjes van de familie Grynsztein op Curaçao, die via de Amsterdamse vennootschap betaalterminals van ING had geregeld.

Duizenden Venezolanen, gedwongen door de instortende economie in hun eigen land, kwamen op Curaçao hun waardeloze bolivars omruilen voor dollars. Ze gebruikten hiervoor speciaal door hun overheid in Caracas gefaciliteerde ‘dollar-creditcards’, bedoeld voor specifieke aankopen tijdens buitenlandse reizen.

Deal met OM

In 2015 werden de broers bij een grootscheepse politieactie in de boeien geslagen. De twee sloten vervolgens een deal met het Openbaar Ministerie: strafvermindering in ruil voor openheid van zaken en voor het afstaan van hun illegaal verdiende vermogens.

Maar de rechtbank in Zwolle weigerde akkoord te gaan met deze procesafspraken. In de ogen van de rechters was er in de deal sprake van klassenjustitie en zij veroordeelde beide mannen tot jarenlange celstraffen.

In hoger beroep oordeelt het gerechtshof anders en veroordeelt de broers uitsluitend tot de gevangenisstraffen die zij reeds tijdens hun voorarrest hebben uitgezeten.