WK droom van Bicentini duurt voort

Het WK van 2022 in Qatar is voor Remko Bicentini, assistent-bondscoach van Canada weer een stapje dichterbij gekomen. Canada, waar de oefenmeester uit Wijchen als assistent van bondscoach John Herdman (foto boven) actief is, boekte zijn tweede zege op Haïti met een 0-3 overwinning.

Een gelijkspel was voldoende, eerder won Canada al met 1-0. “Maar deze 3-0 overwinning smaakt goed, waardoor we in de finaleronde van de WK-kwalificatiecyclus in onze regio (CONCACAF, de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika, red) hebben bereikt”, aldus Remko Bicentini.

“We werden bij het eerste doelpunt geholpen door hun keeper, die zich lelijk vergiste in een terugspeelbal. De Canadezen kwamen op voorsprong, maar misten ook veel kansen. De uitslag had hoger kunnen zijn. “Jammer genoeg waren we niet effectief genoeg met de kansen die we kregen”, aldus Bicentini.

Canada domineerde volgens de assistent-coach, met zonder bal. “De tweede helft ging Haïti aanvallender spelen, maar dankzij de organisatie en het verzorgde spel bleven we geweldig overeind.”

Vanaf begin juli neemt Canada weer deel aan de Gold Cup, en in september start de finaleronde op weg naar het WK in Qatar. “We gaan volle bak”, belooft Bicentini.

Canada heeft in deze WK-kwalificatie afgerekend met de Kaaimaneilanden, Aruba, Bermuda en Suriname. “Door de 4-0 zege van ons tegen Suriname, moesten we nu zien af te rekenen met het sterke Haïti om de finaleronde te bereiken”, zegt Bicentini. Daar strijden acht landen om drie directe WK-tickets en een plek in een intercontinentale play-off.

De Verenigde Staten, Mexico, Costa Rica, Honduras en Jamaica zijn al zeker van deelname.