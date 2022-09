WK zeilen Team van Curaçaose Odile van Aanholt en Nederlandse Annette Duetz moeten hun koppositie na dag drie afstaan aan Zweedse team

Aflandige wind en grote drukverschillen; het zijn uitdagende omstandigheden op de derde dag van het WK olympisch catamaran- en skiffzeilen van 2 september. En dat was te zien aan de wisselende resultaten van de Team Allianz zeilers. Bart Lambriex en Floris van de Werken voeren de ranglijst nog steeds aan. Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben hun koppositie moeten inruilen voor een tweede plaats. Pim van Vugt en Scipio Houtman plaatsen zich net niet voor de goldfleet in de 49er. Laila van der Meer en Bjarne Bouwer staan in de top tien in de Nacra17 klasse.

Hoofd koel houden

In de 49er klasse bij de mannen werden op 2 september vier races gevaren. Ondanks de uitdagende omstandigheden, veroorzaakt door de aflandige wind, wisten Lambriex en Van de Werken hun koppositie te behouden.

Van de Werken: “Vandaag was het belangrijk het hoofd koel te houden. Dat we, ondanks de soms frustrerende momenten, de juiste dingen blijven doen en blijven kijken naar de volgende kans. We hebben uiteindelijk een 2-11-10 en een 3 gevaren en staan nog steeds op kop bovenaan, dus dat is mooi. We hebben er enorm veel zin in om te gaan knallen in de goldfleet, eigenlijk begint het toernooi nu pas echt. Het wordt een keiharde strijd, maar we kijken er enorm naar uit.”

Het tweede Nederlandse team in deze klasse, Pim van Vught en Scipio Houtman wist net geen plek in de goldfleet te bemachtigen. Houtman: “Het was een compleet nieuwe dag met hele andere omstandigheden, alles lag open. Er gebeurde van alles op de baan, hele grote drukverschillen, grote hoekverschillen. Echt ‘Snakes & Ladders’ zoals we dat noemen. Tot vlak voor de finish waren er veel wisselingen in de vloot qua positie, dus echt belangrijk om te blijven vechten tot het allerlaatste moment. Er waren ook hele goede momenten vandaag dus goed om te zien dat we stappen blijven maken in de juiste richting. Dat we de goldfleet net niet hebben gehaald, dat is wel even heel zuur.”

In de 49er FX moet het team van Odile van Aanholt en Annette Duetz hun koppositie na dag drie afstaan aan het Zweedse team Bobeck/Netzler. De TeamAllianz zeilers scoren een 9-29-25. In race drie pakken Van Aanholt en Duetz na een hele goede start nog wel de leiding, maar door de wisselvallige omstandigheden was geen enkele voorsprong veilig.

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer eindigen in de Nacra17 in drie races op plek 28-14-6. Dit jonge team staat nu op de negende plaats op de ranglijst.

Het wereldkampioenschap duurt tot en met maandag 5 september en eindigt in alle drie de disciplines met een medalrace waarvoor alleen de beste tien van het klassement zich plaatsen.