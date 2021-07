Woning Penstraat volledig uitgebrand

73 Gedeeld

Een woning aan het begin van de Penstraat is vanmiddag volledig uitgebrand. De brandweer schoot te hulp met vijf wagens om het vuur te bestrijden, maar kon niet voorkomen dat de hele woning opging in de vlammen.

De bewoonster is een bekende op Curaçao, Gerda Dunk. Ze geeft al jaren Papiamentse les aan buitenlanders – vooral Nederlanders – die net op het eiland zijn gearriveerd. Zij bleef bij de brand ongedeerd.

Gerda is een nicht van wijlen Moises Frumencio ‘Doktoor’ Da Costa Gomez. Ze had haar bovenhuis ingericht als museum, als eerbetoon aan haar oom, die een van de grondleggers was van het Statuut en aan de basis lag van het ontstaande Nederlandse Antillen.

Volgens Dunk is het vuur in de badkamer ontstaan. Ze vermoedt brandstichting.