WILLEMSTAD – Woningstichting Fundashon Kas Popular heeft zes leegstaande monumenten uit haar huizenbestand verkocht. Dat gebeurde bij gesloten inschrijving.

De oude panden zijn voor bijna anderhalf miljoen gulden verkocht. 25 mensen stuurden een bod op een of meer van de oude monumenten. In totaal is er 36 keer geboden.

Uiteindelijk is het aanbod verkocht aan zes verschillende eigenaren.