Algemeen Woonhuis in Soto brandt af; premier Pisas spreekt van Molotov cocktail Maarten Schakel 01-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een woonhuis in Soto is in de nieuwjaarsnacht afgebrand. Vijf aanwezigen moesten naar het ziekenhuis. Verder was het voor de brandweer een rustige jaarwisseling.

Waardoor de brand in Soto / Groot Santa Martha is ontstaan, is niet bekend. De politie onderzoekt dat nu. Bewoners zeiden dat ze een explosie in een kamer hoorden. Van de vijf mensen die naar het ziekenhuis moesten, hadden er twee brandwonden, onder wie een jongen van 11. De andere drie hadden ademhalingsmoeilijkheden door de rookontwikkeling. De brandweer van Barber moest uitrukken voor deze brand, maar kon niet voorkomen dat het huis grotendeels werd verwoest.

Pisas spreekt over Molotov-cocktail

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft zich ook uitgelaten over de brand. Op Facebook schrijft hij in reactie onder een bericht: “‘Ik begrijp niet dat mensen zo wreed kunnen zijn. Een Molotov-cocktail op een huis met mensen daarin. Een jongen van 11 jaar die voor zijn leven vecht en die met spoed naar Colombia moet worden vervoerd.” De premier, zelf oorspronkelijk uit Banda’bou, spoort mensen aan die informatie hebben om zich te melden bij de politie. Waar de premier zijn informatie op baseert, is niet duidelijk. De politie heeft nog geen officieel uitsluitsel gegeven over de toedracht van de brand.

Verder rustige nacht

Verder had de brandweer een rustige nacht, ook in vergelijking met andere jaarwisselingen. In de avond moest de brandweer van Steenrijk en Rio Canario een paar keer uitrukken voor kleine brandjes en incidenten, een paar keer in de avond en driemaal in de nacht.

800