Woonplaats Surinaamse president afgesloten na oproep tot geweld

PARAMARIBO – De hoofdweg van Lelydorp, twintig kilometer zuiden van Paramaribo, waar de Surinaamse president Chan Santokhi woont, is afgesloten na een oproep via een flyer op sociale media om alles plat te branden. Rondom de woning van Santokhi mogen uit veiligheidsoverwegingen geen auto’s komen.

De flyer die zondag via sociale media werd verspreid luidde ‘Weg met Chan’. Daarin wordt opgeroepen om maandag massaal naar Lelydorp te gaan. “Weg met deze fucking regering”, staat op de de flyer, die melding maakt van bussen die vanuit alle districten naar Lelydorp rijden.

Parlementsvoorzitter

Marinus Bee, de voorzitter van het Surinaamse parlement, heeft de regering van president Chan Santokhi opgeroepen om het signaal dat Surinamers vrijdag via een massale demonstratie hebben gegeven, serieus te nemen.

Hij wil dat de regering van Chan Santokhi manieren zoekt om de noden van de Surinamers te verlichten.

De voorzitter ging ook in op de vrijdag zwaar uit de hand gelopen protestdemonstratie. Een groep relschoppers bestormde toen het parlementsgebouw en ging aan het plunderen.

Hij is niet te spreken over het feit dat een kleine groep relschoppers ervoor zorgt dat de boodschap van een grote groep van ontevreden mensen teniet wordt gedaan. De boodschap die de demonstranten probeerden uit te dragen ging vooral over de steeds maar stijgende prijzen, groeiende criminaliteit en vriendjespolitiek.

Behalve bij het parlementsgebouw is ook op andere plekken in Paramaribo geplunderd. Onder andere winkels en een benzinestation waren doelwit van de relschoppers. In het afgelopen weekend zijn in verband met deze plunderingen 74 verdachten opgepakt en zijn er ruim 140 mensen aangehouden.