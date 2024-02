Workshop voor toekomstige componisten 

WILLEMSTAD — Komende maandag, Op 19 februari wordt er een workshop georganiseerd die zich richt op de kunst van het componeren in het Papiaments. De kunst van het creëren en componeren is fascinerend, maar het is altijd goed om een stevige basis te hebben en dieper in te gaan op dit onderwerp, aldus het persbericht.

Daarom, als je al enige kennis hebt van het creëren en componeren, zoals het schrijven van liedteksten, of meer wilt weten over deze wereld, dan is dit je kans om deel te nemen aan een workshop die zes maanden duurt. In deze workshop krijg je de basis mee van de wereld van creatie en compositie.

Grote namen in de Curaçaose muziekwereld hebben zich verbonden aan deze workshop die georganiseerd wordt in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, het Nationaal Instituut voor de Taal Papiamento van Curaçao, en AMAK.

Elvira Bonafacio, Farley Lourens, en Gilbert “Dibo” Doran zijn aanwezig om hun expertise te delen. Bonafacio is een expert in het Papiaments, terwijl Lourens en Doran succesvolle componisten zijn, onder andere bekend van het Tumbafestival.