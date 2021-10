Xander Bogaerts slaat Boston Red Sox naar play-offs

Xander Bogaerts – Foto EPA CJ Gunther

NEW YORK – Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een plek in de play-offs van de Major League geholpen. De 29-jarige Arubaan opende in de zogeheten wildcardgame tegen New York Yankees de score met een homerun in de eerste inning.

In de zesde inning liep Bogaerts vanaf het eerste honk zijn tweede punt van de wedstrijd binnen. Bogaerts won in 2013 en 2018 met zijn ploeg de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers, de ploeg waar pitcher Kenley Jansen uit Curaçao speelt.



