Xander Bogaerts tekent voor 280 miljoen dollar bij Padres

SAN DIEGO – Xander Bogaerts tekent een miljoenencontract bij de San Diego Padres. De 30-jarige korte stop uit Aruba verdient 280 miljoen dollar voor een elfjarig contract in Amerika.

Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat de Curaçaose pitcher Kenley Jansen de komende twee jaar meer dan 30 miljoen euro gaat verdienen bij Boston Red Sox.

De twee honkballers worden in Boston dus geen ploeggenoten van elkaar, want Bogaerts trekt na tien jaar de deur achter zich dicht bij de Red Sox, de club waarmee hij in 2013 en 2018 de World Series won. De Arubaan, die net als Jansen uitkomt voor het Nederlands Koninkrijksteam, maakt zijn status van free agent te gelde.

Met een jaarsalaris van bijna 24,5 miljoen dollar hoort Bogaerts bij de grootverdieners in het Amerikaans honkbal.