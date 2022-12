Xploration Coastline gaat één miljoen liter water per dag produceren

WILLEMSTAD – Vanaf 2024 produceert Xploration Coastline Curaçao, met behulp van schone energie, 1 miljoen liter water per dag vanuit zeewater voor de agrarische sector van Curaçao. Daarnaast is het platform inzetbaar tijdens humanitaire rampen in het Koninkrijk en het Caribisch gebied.

De mobiele waterzuiveraar tekende met Aqualectra en de Universiteit van Curaçao op 8 december een overeenkomst voor de ontwikkeling van de benodigde lokale infrastructuur om de drijvende installatie op aan te koppelen.

Dubbel

Xploration Coastline Curaçao produceert zowel drinkwater als agrarisch water door zeewater te zuiveren en gebruikt alleen schone energie. Alle benodigde waterproductie en waterbehandelingsinstallaties, inclusief energie opwekkers, staan op een drijvend platform.

Dat maakt het geheel snel inzetbaar voor humanitaire hulpverlening bij rampen binnen het Koninkrijk. Getroffenen ter plaatse zijn zo verzekerd van de eerste behoefte aan (drink)water.

Gedurende het grootste gedeelte van het jaar is de installatie afgemeerd in Curaçao om bij te dragen aan de voedselzekerheid. De 1 miljoen liter water per dag komt dan beschikbaar voor agrariërs.

Het dubbelgebruik zorgt dat investerings- en onderhoudskosten verdeeld worden en het agrarisch water zeer betaalbaar wordt. Xploration Coastline Curaçao vervult daarmee de cruciale randvoorwaarde om het agrarisch ondernemerschap op Curaçao meer kans te geven om concurrerend te zijn.

Boostevent

Van 9 tot 11 mei volgend jaar vindt het Xploration Coastline Curaçao BOOST-event plaats. Lokale agrarisch ondernemers, inwoners, recreanten, natuurorganisaties en grondbezitters worden uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijk plan voor de gebiedsontwikkeling rondom de locatie waar het platform wordt gedokt.

Dit plan wordt aangeboden aan een interdepartementale stuurgroep van vier ministeries die het voorstel omzet naar beleid.