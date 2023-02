WILLEMSTAD – De Yolo Fashion Store in de Breedestraat in Otrobanda is gisteren in vlammen opgegaan. De brand ontstond even na twaalf uur in de middag.

Bij aankomst van de politie werd al snel duidelijk dat het om een grote brand ging waarbij er kans was dat die over zou slaan op de andere winkelpanden.

De brandweer was er snel bij en met succes werd voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen. Enkele nabijgelegen winkelpanden liepen wel schade op.