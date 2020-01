Youth for Climate CW en CuraDAO organiseerden laatste Christmas Cleanup

21 Gedeeld

Willemstad – Op zondag 29 december 2019, heeft Youth for Climate CW samen met CuraDAO voor hun laatste clean up voor het jaar een Christmas Cleanup georganiseerd, waar zij de omgeving rondom Caracasbaai hebben schoongemaakt. Youth For Climate CW is een jeugdgroep die het bewustzijn van de gevolgen van vervuiling en klimaat verandering onder de jeugd van Curaçao wil verspreiden. Youth for Climate CW is in 2019 opgericht en wordt geleid door Noa Blaaker & Viola Suarez. Door schoonmaakacties en andere events op ons eiland te organiseren dragen zij ook een steentje bij aan het milieu. Ze besloten dit jaar nog een laatste keer de omgeving Caracasbaai schoon te maken. Dit was hun grootste clean up tot nu toe. Er kwamen maar liefst 45 vrijwilligers helpen, waarbij zij meer dan 60 vuilniszakken aan afval hebben opgeruimd.



Dit jaar heeft de jeugdgroep hulp ontvangen van CuraDAO, een sociaal impact fonds dat gebruik maakt van nieuwe technologieën, waaronder blockchain om op een transparante en effectieve manier lokale initiatieven te steunen. Met deze financiële steun zijn verschillende benodigdheden voor de cleanup ingekocht zoals: handschoenen, vuilniszakken en fruit voor de vrijwilligers.

Voor 2020 zijn er al een aantal plannen gemaakt voor nieuwe events die YFC gaat organiseren.