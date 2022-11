Yubi Kirindongo en Steve Bridgewater exposeren samen in Zanolino Gallery op Curaçao

WILLEMSTAD – Kunstenaars Yubi Kirindongo en Steve Bridgewater exposeren vanaf 12 november in de Zanolino Gallery & Atelier op Curaçao. De expositie blijft tot eind december.

Yubi Kirindongo, bekend om zijn bumperkunstcreaties, heeft een groot aantal nieuwe kunstwerken gemaakt van aluminimumblikjes in combinatie met schilderijen. Yubi begon vroeger als schilder in de kunst. Met zijn nieuwe creaties laat Yubi zien dat er van opgebruikte materialen mooie kunst te maken is.

Steve Bridgewater is een goede vriend van Yubi. Zij kwamen elkaar in de jaren 70 van de vorige eeuw tegen in het atelier van Yubi in Den Haag. Dat atelier was destijds een ontmoetingsplek voor Antillianen met artistieke ambitie.

Steve Bridgewater is een choreograaf, muzikant, danser en schilder met sterke nadruk op Afrikaanse en Caribisch Afrikaanse expressie.

Hij volgde de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den haag en is docent Kunst op de Nilda Pinto SBO in Steenrijk/Wageningen.

Hij exposeert een serie schilderijen op basis van olieverf en beschouwt een expositie met zijn vriend Yubi Kirindongo als een grote eer. “Hij was een zeer grote inspiratie voor mij en Yubi’s eerste schilderwerk heeft mijn werk veel beïnvloedt.”

De opening van de expositie is op 12 november om vier uur tot zeven uur in de Gallery & Atelier van Zanolino op Pietermaai 33. Kunsthistoricus Josée Thissen-Rojer voert het woord in aanwezigheid van de twee kunstenaars.