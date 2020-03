Yves Cooper ook na uitspraak geen toegang tot Facebookaccounts

Ruim een maand na de uitspraak van Yves Cooper versus Amigoe heeft de journalist nog steeds geen toegang tot zijn facebookaccounts met 60.000 volgers.

De krant had Facebook gemeld dat haar copyright was geschonden, waarop zijn accounts werden geblokkeerd. De rechter erkende de copyright claim van Amigoe, maar vond de maatregel van Facebook niet in verhouding staan tot die claim. Daarom kreeg Amigoe opdracht van de rechter om haar bezwaar bij Facebook in te trekken.

Volgens Amigoe-eigenaar Michael Voges is dat meteen na bekendmaking van het vonnis gebeurd.

Cooper overweegt een forse schadeclaim omdat hij nog steeds geen toegang heeft. Amigoe zegt dat Cooper daarvoor bij Facebook moet zijn.