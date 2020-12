1 Delen

Willemstad – Yves Schoop keert vandaag weer terug in het parlement. Zijn geloofsbrieven zijn gisteren goedgekeurd door de Staten. Vandaag volgt zijn beëdiging.

De huisarts en partijvoorzitter van de MAN neemt de plaats in van Elza Rozendaal, die vorige week vrij plotseling brak met de blauwe partij. Schoop was al eerder parlementslid dit jaar, maar maakte plaats toen Giselle Mc William als minister werd vervangen door Steven Martina en weer terugkeerde in het parlement.

