Zaak Marnix Collega naar rechter

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De vijf politieagenten die vorige maand betrokken waren het fouilleren van leerlingen van het Marnix College worden vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

De rol van de docent in de zaak, Aubert Wiels, wordt nog verder onderzocht. Hij moet net als de agenten verplicht thuisblijven. Het interne onderzoek van de school zelf is nog niet klaar. De eerste zitting van de rechtszaak is naar verwachting nog voor het eind van dit jaar.



Lees ook: