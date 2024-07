Politie en Justitie Zaak ‘Nuto’ Wawoe wordt 31 juli Pro Forma behandeld Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Urvin ‘Nuto’ Wawoe verschijnt volgende week woensdag 31 juli voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een zogenaamde regiezitting, waar onder andere onderzoekswensen door de verdediging kunnen worden ingediend. Nuto wordt juridisch bijgestaan door advocaat Alicia Blonk.

De 39-jarige Wawoe wordt beschouwd als een van de leiders van de criminele Curaçaose bende ‘No Limit Soldiers’ (NLS), en verdacht van betrokkenheid bij moord, grootschalige drugshandel en het witwassen van geld op zowel Curaçao als Sint-Maarten.

De arrestatie van Nuto vond plaats in het kader van het Themis-onderzoek, een uitgebreid onderzoek naar criminele organisaties op Curaçao en Sint-Maarten. In november 2020 werd in het eerste deel van dit onderzoek Shurandy ‘Tyson’ Quant, een jeugdvriend van Wawoe uit de wijk Koraal Specht, gearresteerd in Dubai. Quant was een ander kopstuk van de NLS.

Nuto wacht de behandeling van zijn zaak af in een Nederlandse gevangenis. Het is nog niet bekend of hij naar Curaçao wordt gebracht voor deze regiezitting. Dat is net gebruikelijk. Pas bij de eerste inhoudelijke behandeling is dat procedure. Via een videoverbinding kan Nuto wel ‘aanwezig’ zijn.

Vermoedelijk zal de inhoudelijke behandeling van de zaak begin 2025 plaatsvinden.

