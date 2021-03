Foto -Èxtra

WILLEMSTAD – De rechtbank heeft de zaak tegen de twee mannen die verdacht worden van vuurwerkdiefstal uit het Kruithuis verdaagd. Die sloegen hun slag in november vorig jaar en namen 151 kratten professioneel vuurwerk met een waarde van 125.000 gulden mee.

Pas na een wilde achtervolging wist de politie de dieven in te rekenen. Reden voor de verdaging van de rechtszaak is dat de twee gisteren niet verschenen. Zij waren na hun arrestatie in vrijheid gesteld in afwachting van hun berechting.