Natuur en Milieu Zakito en Charo kampen met muggenplaag en vervuild water 10-12-2024

WILLEMSTAD – De aanpak van de muggenplaag rond Zakito en Charo heeft geleid tot hevige kritiek van de bewonersorganisatie Save Zakito. Het afvoeren van vervuild mangrovewater naar zee en het gebruik van chemicaliën om muggen te bestrijden worden als ineffectief en schadelijk bestempeld. De organisatie roept de overheid op om structurele maatregelen te nemen door de broedplaatsen van muggen effectief te elimineren.

Het probleem escaleerde volgens de bewonersorganisatie toen de overheid, via aannemer MNO en de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, vervuild mangrovewater met muggenlarven uit de Zakito-lagune in zee liet pompen. Deze maatregel, bedoeld om muggen te bestrijden, werd opgevolgd door het opnieuw vullen van de mangrove met schoon zeewater. Volgens Save Zakito leidt deze aanpak tot vervuiling van koraalriffen en verspreiding van vervuild water richting populaire stranden zoals Parasasa en Piscadera, wat gezondheidsrisico’s kan opleveren voor zwemmers.

Gif

Daarnaast werd in de wijk Charo gif gespoten om de muggenplaag te bestrijden. Bewoners kregen het advies om tijdens de fumigatie binnen te blijven. Save Zakito wijst erop dat deze tijdelijke oplossingen niet voorkomen dat muggen blijven broeden in stilstaand zoetwater. Ook hekelt de organisatie het gebrek aan informatie over de effecten van de gebruikte chemicaliën op de gezondheid van bewoners.

Save Zakito dringt aan op waarschuwingsborden bij de stranden en duidelijke communicatie over de risico’s van zwemmen in mogelijk vervuild water. De organisatie benadrukt dat het structureel verwijderen van broedplaatsen na regenval de enige effectieve en duurzame aanpak is om de muggenplaag in te dammen.

