Zakito recreatiegebied krijgt in 2023 vervolg

WILLEMSTAD – Het geld is er en de Curaçao Tourist Board gaat de kar trekken bij het vervolg van de ontwikkeling van het Zakito recreatiegebied. De start van de werkzaamheden is gepland in het tweede kwartaal van 2023, zo maakt het CTB bekend.

Het Zakitó-gebied ligt aan de zuidkant van Curaçao, bij Koredor en strekt zich uit van het Rif/mangrovegebied tot het strand van Parasasa. Het gebied bestaat uit het mangrovegebied, het voormalige Holiday strandhotel, een ander mangrovegebied, het ‘Parke Lucha pa Libertat’ met het Tula-monument, de ontwikkeling van Coney Island, het Aqualectra-gebied, het vissersdorp en de Zakitó-lagune.

Tweede fase

In de afgelopen maanden heeft het publiek verbeteringen gezien en verschillende nieuwe faciliteiten verrezen in het Koredor-gebied als onderdeel van het Zakito Quick Win Plan. De tweede fase van de ontwikkeling van het Zakito-recreatiegebied, die momenteel wordt uitgewerkt, richt zich op verschillende aanvullende voorzieningen, zoals strandverbetering, kustbescherming, boulevardverbetering, straatverlichting, riolering, landschapsarchitectuur, plaatsing van bewegwijzering en installatie van elektriciteit en waterinfrastructuur.

De CTB is belast met de coördinatie van het project, terwijl de financiering wordt verzorgd door het ministerie van Economische Ontwikkeling. Heren2 Caribbean heeft de leiding over de bouw.