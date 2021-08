Zaterdag 46 mensen positief getest op Covid-19

1 Delen

WILLEMSTAD – Vandaag werden uit 1727 afgenomen testen 46 mensen positief getest op Covid-19. 37 mensen zijn weer genezen.

Er worden 33 patiënten met Covid-19 behandelt in het CMC waarvan 18 patiënten worden behandeld in de intensive care. Er is één persoon overleden in het ziekenhuis.

