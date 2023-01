Zaterdag opening solotentoonstelling Christian Peralta in Bloemhof

WILLEMSTAD – De tentoonstelling ‘Quit My Job, Paint Your Life’ van opkomende kunstenaar Christian Peralta opent zaterdag 14 januari in Landhuis Bloemhof. Het gaat in deze solotentoonstelling om expressieve schilderijen van hedendaagse abstracte figuren die het dagelijks leven verbeelden.

Peralta is een autodidactische multidisciplinaire kunstenaar met een achtergrond in muziek, poëzie en audiovisuele storytelling. Hij stond in 2016 op het artistieke podium toen hij terugkeerde van zijn studie in het buitenland.

Sindsdien trad hij actief toe tot de lokale kunstscene, nam deel aan vele kunstmanifestaties, nam deel aan de filmproductie Watamula van regisseur Kevin Osepa en trad hij op in verschillende poëzie- en vertelevenementen.

In 2018 herontdekte Peralta zijn passie voor schilderen en sloot zich aan bij het IBB. De korte tijd die hij daar doorbracht, hielp hem te identificeren wat hij wil en vanaf dat moment bleef hij de wereld van de beeldende kunst verkennen en ontwikkelde hij een eigen stijl.

quit my job – bloemhof

Peralta bleef zijn vaardigheden koesteren en vond zijn artistieke stem bij Uniarte, waar hij tot 2021 actief lid was. Naast zijn eigen werk is Peralta ook lid van het community-driven collectief Malsamaritano, waar hij en andere jonge artiesten creëren en samenwerken aan een verscheidenheid aan projecten, van muziek tot pop-up evenementen en gemeenschapswerk.

“Ik ben verheugd om mijn werk met de gemeenschap te delen en mensen uit te nodigen om mijn reis door kunst te ervaren,” zegt Peralta. “De titel van de tentoonstelling, ‘Quit My Job, Paint Your Life’, weerspiegelt mijn beslissing om mijn passie voor kunst fulltime na te streven en het belang van het volgen van je dromen en het leiden van een leven dat trouw is aan jezelf.”