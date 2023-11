Zeilduo Van Aanholt en Duetz strijden om titelprolongatie 

VILAMOURA – De Curaçaose zeilster Odile van Aanholt en haar partner Annette Duetz zijn vanaf vandaag actief in de strijd om de Europese titel in de 49er FX-klasse te Vilamoura, Portugal. Hoewel het Europees kampioenschap oorspronkelijk niet op hun agenda stond in aanloop naar de Olympische Spelen, hebben de titelverdedigers besloten toch deel te nemen in de hoop op een perfecte start.

Van Aanholt benadrukt vanuit Portugal het belang van een goede start: “Voor de Spelen is het essentieel dat we sterk uit de startblokken komen. We willen nooit meer teleurgesteld zijn door een slechte start. De beste oefening hiervoor is deelnemen aan een groot evenement zoals dit EK, wat een unieke dynamiek met zich meebrengt vergeleken met trainen met slechts vijf boten. Nu we hier zijn, mikken we erop onze titel te verdedigen.”

Naast hun voorbereidingen op de Spelen, namen Van Aanholt en Duetz ook deel aan selectiewedstrijden voor de America’s Cup, een prestigieuze zeilwedstrijd waar vrouwen volgend jaar voor het eerst aan kunnen deelnemen. “Hoewel onze prioriteit bij de Spelen ligt, hebben we veel geleerd van de trainingen voor de America’s Cup, onder meer in een racesimulator,” vertelt Van Aanholt.

Met de wereldtitelstrijd in Lanzarote in maart en intensieve trainingen in Marseille vanaf mei, bereiden de zeilsters zich grondig voor. Duetz uit haar opluchting over het feit dat ze al verzekerd zijn van deelname aan de Spelen: “Het geeft veel rust dat we ons daarop kunnen focussen zonder de stress van kwalificatie, wat in het verleden wel eens anders is geweest.”