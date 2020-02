689 Gedeeld

Vandaag ligt het grote Spaanse zeilschip Juan Sebastián de Elcano in de haven van Curaçao. De Curaçao Sail Foundation is blij met het bezoek van het schip, dat de Curaçaose haven voor de tweede keer aandoet na zijn eerste bezoek in 2006.

De viermaster is 113 meter lang en werd gebouwd in 1927 in Spanje. Het is de op drie na grootste viermaster ter wereld en bijna even groot als haar ‘tweelingzus’ de Esmeralda, die tijdens Velas Latinoamérica Curaçao 2018 het eiland bezocht.

“Het schip heet Juan Sebastián de Elcano, een Spanjaard uit Baskenland die tussen 1519 en 1522 uitzeilde om specerijen te zoeken samen met Fernando Magallanes, en daarbij als eerste de wereld rondvoer”, zegt de organisatie.

Daar het schip aan de vooravond van het carnaval aankomt, zal de 150-koppige bemanning meedoen met de carnavalsmars. In het wit gekleed met een rode zakdoek zullen de bemanningsleden zelf muziek maken en dansen.

Het is mogelijk het schip te bezoeken op 23, 24 en 25 februari van 10.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.