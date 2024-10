Sport Zeilsters aan kop in prestigieuze America’s Cup: ‘Het gaat echt, echt, echt heel hard’ Dick Drayer 08-10-2024 - 5 minuten leestijd

BARCELONA – Ze hebben er flink geduld voor moeten hebben, maar eindelijk scheren de Nederlandse vrouwen over het water in Barcelona voor de America’s Cup. Die zeilwedstrijd wordt dit jaar voor het eerst sinds 1851 ook voor de vrouwen georganiseerd. En vooralsnog voelt hun boot, de AC40, goed.

“Het gaat echt, echt, echt heel hard”, vertelt zeilster Annette Duetz tegen de NOS. “Als we de bocht om gaan, word je echt opzij geslingerd. Ik heb al een flinke blauwe plek op mijn schouder.”

Samen met de Curaçaose Odile van Aanholt, waarmee ze goud won op de Olympische Spelen in de 49’er FX, en ervaren zeilsters Willemijn Offerman en Arianne van de Loosdrecht kruipt ze deze week in de bijna 12 meter lange en bijna 3,5 meter brede AC40. Een boot van 1000 kilo die boven het water zweeft en snelheden van meer dan 80 kilometer per uur haalt.

“Het voelt alsof je in een ruimteschip over het water gaat”, vertelt Van Aanholt. “Hij gaat echt heel, heel, heel hard”, vult Duetz aan. “Het zijn heel gave boten. Het is heel bijzonder voor ons om hierin uit te komen voor Nederland.”

Kans

Dat is het ook. De America’s cup is een wedstrijd waarin wordt gestreden om de trofee ‘The Auld Mug’. Die wedstrijd wordt sinds 1851 gehouden en wordt beschouwd als het oudste internationale sportevenement, maar nu pas voor het eerst voor vrouwen georganiseerd.

Nederland is erbij in die eerste editie. Niet alleen in de vrouwenklasse, maar ook in de jongerenklasse. “Dat is heel bijzonder. Wij horen er als Nederland te staan en zijn er nu ook. Dat is een enorm gave kans”, zei Duetz al eerder op NPO radio 1.

“Het werd ook tijd, inderdaad”, zegt Van Aanholt. “Het had wel eerder gemogen, maar ik ben vooral heel blij en trots dat ik hier mag staan. En ik heb enorm veel zin om te laten zien hoe goed we als vrouwen kunnen zeilen.”

Live bij de NOS

De eerste twee races van de mannen op de America’s Cup zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app, met commentaar van Ayolt Kloosterboer. De wedstrijden zijn op 12 oktober, om 14.00 uur en om 16.30 uur.

Het afgelopen jaar hebben de Nederlandse vrouwen zich in Scheveningen voorbereid op deze wedstrijd, op het droge. Daar stond namelijk een simulator waarin de vrouwen konden wennen aan de boot en konden racen tegen andere simulators.

Pas de afgelopen week kon er in de boot geoefend worden op het water. “Dit zijn echt de vetste zeilweken ooit”, zegt Van Aanholt enthousiast. “Als je met z’n vieren, als vrouwen, de baas bent over zo’n beest van een boot, dat voelt goed. Af en toe voelt het wat hobbelig in de boot, maar als je op de snelheidsmeter kijkt en die tachtig kilometer per uur ziet, kan je wel begrijpen waarom dat is.”

Ervaring

Om dat beest te temmen is wel wat ervaring nodig. Het is niet geheel toevallig dat twee van de zeilsters uit de 49’er komen. Dat is namelijk ook een snelle boot die je in teamverband bezeilt.

Zowel in de 49’er als in de AC40 moet je snel beslissingen kunnen nemen en goed onderling kunnen communiceren. Van Aanholt; “Je moet hard zijn in je keuzes want alles komt snel op je af. Soms moet je die bak gewoon de hoek om smijten, dat is wel spannend”

Goed communiceren is nodig doordat de vier zeilsters gescheiden van elkaar in de boot zitten. De zeilsters aan bakboord en stuurboord zien elkaar niet doordat er een groot zeil tussen zit. Naast Duetz en Van Aanholt heeft ook Offerman ervaring in de 49’er op zak. En Van de Loosdrecht is juist bedreven met grote boten. Zij won bijvoorbeeld een sprintrace in de Volvo Ocean Race.

Halve finale

De ervaren zeilsters hebben de eerste vier races in de poulefase inmiddels achter de rug. Dat verliep zeer voorspoedig, Nederland gaat aan de leiding in hun poule met zes landen. Er werd ook hard gevaren. “Of we ooit zo hard zijn gegaan? Nee, ik denk dat alle meiden deze week een persoonlijk record hebben neergezet”, zei Van de Loosdrecht.

Dinsdag worden de overige vier races gevaren in de poulefase. De beste drie landen van beide poules plaatsen zich voor de halve finales op vrijdag.

Mocht Nederland zich plaatsen voor de finale, daarin varen twee boten tegen elkaar, dan komen de zeilsters op zondag opnieuw in actie.

Als het aan Duetz ligt, gaan ze een heel eind komen. ‘Wij kunnen als vrouwen misschien fysiek minder dan mannen, maar er is geen reden waarom we deze boot minder zouden kunnen bevaren dan zij. Wij willen dat deze week laten zien.”

Bron: NOS

0