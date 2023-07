Zeilsters handhaven zich aan kop in olympisch testevent

MARSEILLE – Odile van Aanholt en Annette Duetz gaan in de 49’erFX-klasse nog steeds aan de leiding bij het olympisch testevent voor de kust van Marseille.

Het duo noteerde een tweede, zesde en zesde plaats. Ze leiden met 28 punten voor de Amerikaanse en Zweedse boot.

“Het was vooral racen en eenmaal op kop hebben we ook wel gedacht ‘geen risico, overleven'”, zei Van Aanholt over de harde mistralwind.

“De eerste race was heel lastig. Vlak onder het eiland, harde wind met veel shifts. De races daarna waren er nog meer opties. Nog meer ups en downs. Het is onmogelijk om alles goed te doen. Daar zijn we nog wel een heel klein beetje gefrustreerd over. Want dat willen we wel.”