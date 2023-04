Zeilsters Van Aanholt en Duetz overtuigend de beste in Hyères

HYÈRES – Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben overtuigend de zege gepakt in de Franse Olympische Week in Hyères. Het duo was in de olympische 49erFX klasse al voor de medalrace zeker van de eindzege door in de 14 races nooit buiten de top tien te eindigen. De zeilsters die de regerend wereldkampioen zijn, sloten de medalace af als zesde.

“We zijn echt superblij”, zegt de Curaçaose Van Aanholt tegen het ANP. “We hadden voor deze week echt nog wel wat puntjes staan die beter moesten. Snelheid sowieso en vooral het starten is wel ons allergrootste dingetje.” En juist dat starten ging volgens Duetz al de eerste dag met best wel harde mistralwind heel goed.

“Eigenlijk was de snelheid in alle condities ook prima. Het was sowieso een beetje een bijzondere week, want na de laatste training sprong ik uit de boot op de helling in iets scherps. Gevolg, een groot gat onder mijn hiel en moest ik overleggen of ik deze week wel kon varen. Dus deze overwinning voelde überhaupt heel bijzonder.”

Het duo keek met de zege ook al vooruit naar het olympische zeiltoernooi van volgend jaar. “Met dit resultaat zijn we echt heel blij en het leek uiteindelijk ook nog op condities zoals die in Marseille op het olympische water zijn. Dat geeft vertrouwen. We hebben veel zin in ons volgende trainingskamp daar.”