Zelf de meterstand doorgeven kan nu online bij Aqualectra

WILLEMSTAD – Aqualectra biedt klanten met conventionele meters de mogelijkheid om zelf de meterstand door te geven op de dag dat ze hun verbruik moeten registreren.

Een meteropnemers komt ook nog langs om correcties uit te voeren. In november, december en januari vorig jaar moest Aqualectra het verbruik inschatten voor een groep klanten. Door de vele regen die viel, waren veel meters onbereikbaar geworden. Deze klanten kregen een brief waarin stond dat er aandacht nodig was voor hun situatie. Inmiddels heeft Aqualectra een groot deel van de rekeningen van deze klanten gecrediteerd voor de achterliggende periode.

Online registreren

Sommige klanten zijn gewend om aan het einde van de maand Aqualectra te bellen via 0800 0135 om hun conventionele meterstand door te geven. Binnenkort maakt Aqualectra dit ook online toegankelijk, op aqualectra.com, voor alle klanten die controle willen hebben over hun verbruik.