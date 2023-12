Zelfde man weer vast onder rots Shete Boka

Voor de tweede keer deze maand is dezelfde man in de problemen gekomen in de ruwe wateren van Shete Boka op Curaçao. Dit keer had hij gezelschap van twee andere mannen.

De brandweer, samen met de politie en de kustwacht, slaagde erin om één van de mensen uit het water te halen, maar naarmate het later werd, verslechterden de zee-omstandigheden, wat de reddingsacties bemoeilijkte.

Rond 22.00 uur werd de reddingsoperatie voor de twee andere mannen opgeschort. Het werd te donker om de werkzaamheden veilig voort te zetten.

Bij laagtij is het gemakkelijk om de grot te bereiken, maar bij vloed wordt het een moeilijke opgave. Vanochtend om zes uur is de reddingsoperatie weer begonnen.