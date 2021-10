Zendingswerkers ontvoerd in steeds onveiliger Haïti

2 Gedeeld

PORT-AU-PRINCE – Toen de Haïtiaanse premier Ariel Henry vanochtend probeerde een ceremonie te leiden ter herdenking van de dood van een van de grondleggers van het land, kreeg zijn delegatie een salvo van geweervuur ​​waardoor ambtenaren zich moesten terugtrekken .

Het was een verder teken van de groeiende macht van de bendes van de Caribische natie, die zaterdag een groep christelijke missionarissen ontvoerden in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince.

Zestien Amerikaanse staatsburgers en een Canadese staatsburger werden ontvoerd terwijl ze op reis waren om een ​​weeshuis te bezoeken, zei de zendingsgroep Christian Aid Ministries in een verklaring later op de dag.

Moord

Sinds de moord op president Jovenel Moise in juli en een aardbeving in augustus zijn bendes actiever geworden in het plegen van misdaden buiten het grondgebied dat ze controleren, zei mensenrechtenactivist Pierre Esperance.

“De regering die drie maanden aan de macht is, staat hier machteloos tegenover”, zei Esperance, uitvoerend directeur van het National Human Rights Defence Network, in een telefonisch interview met Reuters.

“Er is geen plan, geen manier om de onveiligheid te bestrijden. De nationale politie is niet versterkt.”

Beveiligingsexperts vermoeden de betrokkenheid van een bende die bekend staat als 400 Mawozo en die de controle heeft over Croix-des-Bouquets, een gemeente ongeveer 13 km buiten de hoofdstad.

Vijf priesters en twee nonnen, waaronder twee Franse staatsburgers, werden in april ontvoerd in Croix-des-Bouquets voor een misdaad die ook verband houdt met 400 Mawozo. Ze werden dezelfde maand vrijgelaten.

Piek

De piek in ontvoeringen in het verarmde land komt bovenop de verslechterende economische omstandigheden en een groeiende diaspora van Haïtianen die betere kansen zoeken in andere landen.

De Verenigde Staten hebben vorige maand zo’n 7.000 Haïtianen gedeporteerd die hadden geprobeerd het land binnen te komen via Mexico.

Volgens een rapport van het Haïtiaanse non-profitcentrum voor analyse en onderzoek naar mensenrechten, of CARDH, vonden er in de eerste negen maanden van 2021 minstens 628 ontvoeringen plaats in Haïti, waarvan 29 met buitenlanders.

De werkelijke cijfers zijn waarschijnlijk veel hoger omdat veel Haïtianen geen ontvoeringen melden, uit angst voor vergelding door criminele bendes.

“De bendes zijn goed bewapend, ze hebben meer geld en ideologie”, zegt CARDH-directeur Gedeon Jean. “We gaan richting een protostaat. De bendes worden sterker terwijl de politie zwakker wordt.”