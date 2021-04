Zerotolerance bij handhaving covidmaatregelen Curaçao

Het Openbaar Ministerie en de politie van Curaçao hanteren een zero-tolerance beleid wanneer het gaat om handhaving van de Covid-maatregelen. Het opvolgen van de maatregelen moet de sterke toename van het aantal covidbesmettingen indammen.

Het Openbaar Ministerie wil het publiek er op attent maken dat er aanzienlijke boetes gelden. De politie is bezig met intensieve controles. Bedoeling is om het aantal mensen op straat zoveel mogelijk te minimaliseren om zodoende het risico van besmettingen te verminderen.

In de driehoek, het overleg van de Minister van Justitie, de politie en het OM is afgesproken wat de sancties zijn en hoe de politie zal optreden.



Hieronder zijn de transactiebedragen vermeld die het OM hanteert. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot vervolging met een hogere eis ter terechtzitting.