Zes Caribische Militairen krijgen ‘Uiltje’ Brevetspeld

WILLEMSTAD – Zes Caribische militairen, waarvan vijf uit Curaçao en één uit Aruba, zijn gisterenmiddag onderscheiden met de brevetspeld tot opleider, beter bekend als het ‘Uiltje’, door de Koninklijke Marine. Na het succesvol afronden van hun opleiding, die werd begonnen in 2020, zijn zij nu gekwalificeerd om andere militairen op te leiden.

De opleiding kende haar uitdagingen; vanwege de COVID-pandemie, culturele verschillen en taalbarrières. Toch hielden de kandidaten vast aan hun vastberadenheid om de opleiding met succes te voltooien.

Het was Kapitein ter Zee Meijer, Hoofd Opleidingen van de Koninklijke Marine, die de eer had de brevetspelden persoonlijk uit te reiken op de marinekazerne Suffisant in Curaçao.

Dit vormt een historische mijlpaal voor de Caribische regio. Deze zes nieuwe instructeurs mogen vanaf nu nieuwe rekruten trainen en ook aanvullende opleidingen verzorgen voor huidige militairen. Het is de eerste keer dat Caribische militairen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk deze eer ontvangen.