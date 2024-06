Sport Zes genomineerden voor Kruis van Verdienste 2024 bekendgemaakt Redactie 24-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD- Gisteren zijn de zes genomineerden voor het Kruis van Verdienste 2024 officieel bekendgemaakt tijdens een ceremonie georganiseerd door de Sector Cultuur en Sport. Deze hoogste onderscheiding van Curaçao wordt elk jaar op 2 juli, de Dag van de Vlag, uitgereikt op Plaza Brion.

Dit jaar zijn de genomineerden Meyrtha Marie Leetz Cijntje, Martin Humphrey den Dulk, Jeanine Li Fong Ng, Ezequel Augusto Calmes, Anthony Bernabe Curial (vertegenwoordigd door Irene Gabriel) en Mafalda Juana Salbach Minguel.

Ze worden erkend voor hun verdienstelijke activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied, met speciale aandacht voor Martin den Dulk die de vlag van Curaçao ontwierp, en Mafalda Salbach Minguel die haar 70-jarig jubileum in de entertainmentindustrie viert.

Tijdens de ceremonie werden de nominaties officieel geaccepteerd door de kandidaten. Ook de officiële website van het Kruis van Verdienste werd gelanceerd. Op deze website, die vanaf 2 juli toegankelijk is via www.krusdimerito.com, is uitgebreide informatie te vinden over alle gedecoreerden van de afgelopen 20 jaar.

Vorig jaar

Vorig jaar kregen maar liefst tien mensen het Kruis van Verdienste vanwege de twintigste editie. Onder hen Rose Mary Allen, Joyce Adoptie-Treurniet en Curd Evertz. Dit jaar kunnen maximaal vijf mensen een onderscheiding krijgen.