Zes jaar na dato: wederopbouw luchthaven Sint-Maarten nog steeds niet voltooid

PHILIPSBURG – Zes jaar na de verwoestende orkaan Irma blijft de wederopbouw van Princess Juliana International Airport (PJIA) een punt van zorg op Sint-Maarten. De recente parlementaire discussie over de algemene voortgang van dit cruciale project wijst op aanhoudende bezorgdheid over vertragingen en gebrek aan transparantie.

Het parlementslid Grisha Heyliger-Marten benadrukt de dringende behoefte aan een update over de tijdlijn van de wederopbouw, waarbij ze vraagt: “Waar staan we met de deadlines? Zijn ze nog steeds hetzelfde?” Ze wijst op het belang van duidelijkheid en voorkomen dat nog meer kostbare tijd verloren gaat.

De wederopbouw van de luchthaven, die van groot belang is voor het toerisme op het eiland, heeft ernstige vertragingen ondervonden. De motie van 12 mei 2020, gesteund door twaalf parlementsleden, drong er bij de regering van Sint-Maarten op aan om een concreet prestatieplan voor de wederopbouw van de luchthaven te presenteren, met duidelijke tijdlijnen voor financiële taken, aanbestedingen, pre-constructie, constructie, evaluatie, opening en toekomstig onderhoud.

In de recente parlementaire zitting presenteerde minister van Toerisme, Economische Zaken, Telecommunicatie en Transport (TEATT) Arthur Lambriex een uitvoerend rapport van PJIA voor juli 2023, waarin hij verklaarde dat de vertrekhal van PJIA naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 zal worden voltooid. De check-in-ruimte is gepland voor januari 2024, en de aankomsthal voor het tweede kwartaal van 2024.

Maar parlementsleden, waaronder Sarah Wescot Williams en Ludmila de Weever, uiten hun zorgen over de consistentie van het rapport en dringen aan op meer duidelijkheid en nauwkeurigheid in de communicatie over de wederopbouw.

De Weever waarschuwt dat de luchthaven en de verantwoordelijke minister de communicatie met stakeholders moeten verbeteren, omdat de bezettingsgraad momenteel onder het gewenste niveau ligt. Ze benadrukt het belang van luchttransport voor Sint-Maarten’s economie en roept op tot duidelijke communicatie en actie om de groei van het toerisme te ondersteunen.

Het parlementslid Rolando Brison, die de motie van 12 mei 2020 indiende, benadrukte het belang van het kennen van de voltooiingsdatum van de luchthaven om effectieve routeontwikkeling te plannen. Hij wijst erop dat luchtvaartmaatschappijen hun plannen doorgaans acht tot negen maanden van tevoren maken.

Minister Lambriex verklaart dat hij contact heeft opgenomen met luchtvaartmaatschappijen om de routeontwikkeling te ondersteunen, en hij kondigt aan dat er binnenkort een persbericht verschijnt over een toename van het aantal vluchten naar Sint-Maarten.

Met de wederopbouw van Princess Juliana International Airport als een prioriteit voor het eiland, blijft het essentieel dat de regering van Sint-Maarten en de betrokken partijen zich inzetten voor een transparante, efficiënte en tijdige afronding van dit project, dat van cruciaal belang is voor het herstel van de lokale economie en de toekomstige groei.