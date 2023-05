Zes jaar na oproep Oranje, kiest Locadia voor Curaçao

WILLEMSTAD – Jürgen Locadia is vrijdag voor het eerst opgeroepen voor het Curaçaose elftal. De 29-jarige aanvaller behoorde jaren geleden nog tot de selectie van het Nederlands elftal, maar een debuut in Oranje bleef uit.

Locadia speelt momenteel voor het Chinese Guangzhou Mighty Lions, dat hem tijdens dit seizoen overnam van de Iraanse club Persepolis. Vorig seizoen was hij nog in de Bundesliga actief voor VfL Bochum en speelde hij een Premier League-wedstrijd voor Brighton & Hove Albion.

De Curaçaose Drent brak tien jaar geleden door bij PSV en maakte 45 Eredivisie-goals voor de Eindhovense club. Hij speelde in die jaren ook voor Jong Oranje en in 2015 haalde toenmalig bondscoach Danny Blind hem bij Oranje voor de interland tegen Duitsland, die vanwege terreurdreiging werd afgelast. In 2017 keerde Locadia onder bondscoach Dick Advocaat terug bij Oranje.

Locadia kreeg weer geen speeltijd in Oranje, waarna hij uit beeld verdween. Bij Brighton, dat begin 2018 17 miljoen euro voor hem betaalde aan PSV, was de spits veel minder productief. Hij werd door de Engelsen uitgeleend aan Hoffenheim en FC Cincinnati.

WK 2026

Bij Curaçao kan Locadia nu alsnog international worden. De selectie van bondscoach Remko Bicentini speelt deze maand kwalificatieduels voor de Gold Cup tegen St.-Kitts and Nevis en treft daarna mogelijk de winnaar van Sint Maarten tegen Frans-Guyana.

Op de langere termijn is plaatsing voor het WK 2026 het doel van Curaçao. Aan dat toernooi mogen liefst 48 landen meedoen en gastlanden Mexico, Verenigde Staten en Canada zijn al zeker van deelname. Normaal gesproken zijn dat in de WK-kwalificatie concurrenten die veel hoger worden ingeschaald dan Curaçao, dat 88e staat op de FIFA-ranglijst.

De selectie van Curaçao telt veel meer (oud-)Eredivisie-spelers, onder wie Darryl Lachman (Perth Glory), Vurnon Anita (RKC Waalwijk), Godfried Roemeratoe (Hapoel Tel Aviv), Brandley Kuwas (Giresunspor), Eloy Room (Columbus Crewe), Richairo Zivkovic (FC Emmen), Kenji Gorré (Boavista), Sherel Florannus (Antalyaspor), Giovanni Troupée (Lokomotiv Plovdiv), Jeremy Antonisse (FC Emmen), Cuco Martina (NAC Breda) en Juriën Gaari (RKC Waalwijk).