Zes mensen positief, opnieuw laag besmettingsratio

4 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vandaag testten zes mensen positief op Corona op een totaal van 636 afgenomen PCR-testen. Dat geeft een testratio van net geen 1 procent. Deze hele week lag de ratio op dit niveau.

De besmettingen nemen af, maar het CMC heeft vandaag maar één patiënt ontslagen. Daar liggen nog altijd 39 patiënten, van wie 24 op de Intensive Care. Net als gisteren. Het totaal aantal actieve cases is nu 195. De verwachting is dat dit weekeinde we wellicht de 100 halen.