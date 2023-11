Zes restaurants foodcourt Sambil gesloten door Inspectie

WILLEMSTAD – Gisteren zijn zes restaurants in het winkelcentrum Sambil gesloten door de Inspectie. Het bezoek van het controleteam was al gepland, maar werd versneld uitgevoerd na klachten van bezoekers die ziek werden na een bezoek aan de restaurants.

Het aantal restaurants dat gesloten had moeten worden is waarschijnlijk groter omdat andere restaurants hun deuren sloten toen ze het controleteam zagen.

MEO-inspecteur Ronny Cornelis zegt niet voldoende personeel te hebben om alle gesloten zaken te controleren, ‘maar zij staan op de radar voor een toekomstige inspectie.’

Cornelis zegt tegen de Èxtra dat de situatie in de gecontroleerde restaurants erbarmelijk was. Het team trof er veel vuil en onhygiënische omstandigheden aan. Zo waren er werknemers met verlopen gezondheidskaarten uit 2019, plafonds die naar beneden kwamen met schimmel die in de keukens viel waar voedsel werd bereid, en keukens met opgehoopt vet door gebrek aan regelmatige schoonmaak.

Cornelis benadrukt dat deze bedrijven proberen te besparen op schoonmaak, maar uiteindelijk de prijs betalen door gedwongen sluitingen.

De zes gesloten restaurants zijn de Chinese Wok Cuisine, Magic Shoarma, La Espiga Española, het Soya Restaurant, Lekker Friet en King Chicken.