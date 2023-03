Zesde editie International Art Festival Plein Air Curaçao van start

WILLEMSTAD – Van 23 februari tot 4 maart schilderen internationale en lokale artiesten op open plekken overal op Curaçao, van oost tot west. Elke twee jaar is Curaçao het toneel van ‘Plein Air Curaçao’. De officiële opening was gisteren.

De organisatie is in handen van de Art Foundation Curaçao, ‘Plein Air Curaçao International Art Festival’ organiseert deze groep nu voor de zesde maal.

Het thema dit jaar is ‘Plein Air Cultural Heritage’. Elke dag kunnen schilderijen van lokale en internationale artiesten bewonderd worden in de Art Galerij in Hanchi Snoa 27, die open is van 9 uur ‘s morgen tot 6 uur in de namiddag.

Plakkaat

Bij de opening is een plakkaat van dankzegging uitgereikt aan Eduardo Ribeiro, die tot verleden jaar fungeerde als vicevoorzitter van de stichting, en aan Patricia Bar Clarke, die alle zes keren heeft deelgenomen aan dit evenement.