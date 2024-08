Politie en Justitie Zesde moordslachtoffer op Curaçao is 31-jarige Dominicaan Redactie 07-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Korps Politie Curaçao

WILLEMSTAD – De 31-jarige Jefferson Lizander Garcia Canela uit de Dominicaanse Republiek is het zesde moordslachtoffer van dit jaar op Curaçao. Dit maakte de politie gisteren bekend. Afgelopen maandag werd zijn doorzeefde lichaam aangetroffen in een auto in de Elmestraat in Steenrijk.

De Dominicaan werd in een drive-by doodgeschoten. De man zat in een zwarte SUV, toen een andere auto de Elmesstraat inreed en schoten loste op het slachtoffer. Hij werd meerdere keren geraakt. De toedracht van de moord is nog onbekend.

572